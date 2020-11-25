شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات علاجية بالعيادات المتنقلة في عبس والان نبدء بالتفاصيل

واصلت العيادات المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمديرية عبس بحجة تقديم خدماتها. وراجع العيادات خلال الفترة من 5- 11 نوفمبر 584 مريضا.

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