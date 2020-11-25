شكرا لقرائتكم خبر عن هدايا لأيتام اليمن في «عالمي» الطفل والان نبدء بالتفاصيل

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، عددا من البرامج والأنشطة الترفيهية ضمن مشروع «بذرة أمان» استفاد منها الأيتام من محافظات عدن، ومأرب، والساحل الغربي، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للطفل الذي يوافق العشرين من نوفمبر من كل عام.

وأوضحت مدير المشروع إيمان الزبيري، أن الفعاليات ستستمر أسبوعا تتخللها مبادرات متنوعة وزيارات لبعض الأماكن وتوزيع الهدايا للأيتام وأسرهم، الأمر الذي سيسهم بمساعدتهم في انخراطهم بالمجتمع.