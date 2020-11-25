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189 ألف مستفيد من «تطمن» بالقصيم

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استفاد 189 ألفا و412 مراجعا من خدمات عيادات «تطمن» في القصيم منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.

وذكرت صحة القصيم أنه يجري تقديم الخدمات في 18 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية في المنطقة، وتم تخصيصها لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض «كوفيد 19» المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

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