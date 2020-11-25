شكرا لقرائتكم خبر عن 189 ألف مستفيد من «تطمن» بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

استفاد 189 ألفا و412 مراجعا من خدمات عيادات «تطمن» في القصيم منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.

وذكرت صحة القصيم أنه يجري تقديم الخدمات في 18 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية في المنطقة، وتم تخصيصها لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.