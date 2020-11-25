شكرا لقرائتكم خبر عن لبنانيون: مشروع إيران لن يقوى على نموذج الاعتدال والانفتاح والان نبدء بالتفاصيل

غرد مسؤولون لبنانيون، تعقيبا على الاعتداء الحوثي الإرهابي، الذي استهدف خزان وقود بجدة، معلنين تضامنهم الكامل مع المملكة، ضد مخطط ولاية الفقيه، الذي يسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة.

وقال اللواء أشرف ريفي عبر حسابه على «تويتر»، «إيران تجنّد الحوثيين للاعتداء على المملكة»، معتبراً أن «استهداف منشآت النفط في جدة هو عمل إرهابي جديد يؤكد طبيعة المشروع الإيراني المدمّر وأدواته المخرِّبة».

واعتبر النائب السابق مروان حمادة في بيان، أن «الموقف اللبناني الرسمي المتخاذل حيال الاعتداءات الإرهابية، التي تتعرض لها المملكة، لا يمثل بالتأكيد اللبنانيين، الذين يصبون إلى أفضل العلاقات مع الدول العربية، خصوصا مع المملكة التي لها الباع الطويل في مساعدتنا على تخطي أزماتنا وصراعاتنا». بدوره، قال منسق «تجمع من أجل السيادة»، في تغريدة على «تويتر»، إن «هلال السلام والاعتدال سينتصر على هلال الموت!»، وأكد أن «نموذج إيران في تسخير ثروات الشعوب لمشاريع الحروب لن يقوى على نموذج الازدهار الاقتصادي والتنمية والأهم الاعتدال والانفتاح ومحاربة التطرف والإرهاب».