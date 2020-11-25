شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يدين: الاعتداء على خزان وقود جدة «عمل إرهابي جبان» والان نبدء بالتفاصيل

أدانت دول ومنظمات، الاعتداء الإرهابي الحوثي على خزان الوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية شمال جدة، مؤكدة دعمها الكامل للمملكة ضد أي انتهاك لوحدة أراضيها وسلامة أمنها.

وشددت على أن هذا الهجوم الإرهابي الجبان يمثل انتهاكا صارخا للقوانين الإنسانية والأعراف الدولية، التي تمنع استهداف المدنيين والأعيان، مؤكدة وقوفها إلى جانب المملكة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

رفض دولي

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، عن قلقه من الاعتداء الإرهابي بمقذوف على خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة. جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك. وأكد غوتيريش -وفق البيان- أن الهجمات، التي تستهدف الأهداف المدنية والبنية التحتية تنتهك القانون الإنساني الدولي.

وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة. وعدّ أبو الغيط في بيان له اليوم، هذا العمل إرهابياً ومداناً ومرفوضاً بكل المقاييس.

تقويض الاستقرار

وأدانت الإمارات الاعتداء الجبان، الذي ارتكبته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من خلال استهداف محطة توزيع منتجات بترولية بمدينة جدة. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها أن دولة الإمارات تعد هذا العمل الإرهابي والتخريبي، دليلاً جديداً على سعي ميليشيا الحوثي الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار بالمنطقة. وأكد البيان أن أمن الإمارات المتحدة وأمن المملكة كل لا يتجزأ.

وأكدت باكستان دعمها الكامل وتضامنها مع المملكة ضد أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها، داعية إلى الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات، التي تنتهك وحدة أراضي وسيادة المملكة وتهدد حياة المدنيين الأبرياء.

وقال وزير خارجية بريطانيا دومنيك راب: «إن الهجوم على البنية التحتية المدنية كمنشأة الوقود في جدة يتناقض مع مزاعم الحوثيين بأنهم يريدون إنهاء الصراع».

وأضاف: «اليمن معرض الآن لمجاعة، وعلى الحوثيين وقف اعتداءاتهم والعمل مع الأمم المتحدة لتحقيق السلام».

من جهته، أكد وزير شؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي أن «اعتداءات الحوثيين عبر الحدود تجاه السعودية تهدد بإخراج عملية السلام بقيادة بعثة الأمم المتحدة إلى اليمن عن مسارها وتعرض حياة المدنيين للخطر».

وأكدت منظمة التعاون الإسلامي وقوفها وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للأعمال التخريبية والإرهابية ضد المنشآت الحيوية النفطية، الأمر الذي يستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج د. نايف الحجرف: إن هذا الاعتداء الإرهابي الجبان لا يستهدف أمن المملكة فحسب، وإنما أمن منطقة الخليج واستقرارها، وهو يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والوقوف بحزم في وجه الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

عمليات إجرامية

وأكدت مصر استنكارها الشديد لمثل هذه الأعمال التخريبية الإرهابية، التي تُرتكب ضد منشآت حيوية، وبما يستهدف أمن المملكة واستقرار إمدادات الطاقة. وجددت مصر تأكيدها على تضامنها حكومةً وشعباً، مع حكومة وشعب المملكة.

كما أكد مفتي مصر د. شوقي علام، أن الجماعات والتنظيمات الإرهابية جميعها إلى زوال وستذهب جميع عملياتها الإجرامية، التي ارتكبتها إلى مزبلة التاريخ. ودعا إلى ضرورة استمرار التنسيق والتعاون العربي التام في مواجهة العمليات والهجمات الإرهابية.

وأعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، عن رفض بلاده هذا الاعتداء الإرهابي الجبان الذي يمثل انتهاكاً صارخاً وخرقا فاضحاً للقوانين والأعراف الدولية. وأكد أن أمن البلدين واحد لا يتجزأ، وأن أي تهديد لأمن المملكة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة.

وقال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، إن استهداف محطة توزيع المنتجات البترولية يُعد عملاً إرهابياً جباناً، ضمن مخطط لاستهدف المنشآت الحيوية والاقتصادية، والتأثير على إمدادات الطاقة وأسعار النفط في السوق العالمي، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية ومحاسبة المخططين والداعمين والممولين.

وأعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، من مقرها بتونس، عن شجبها التام لهذا العمل الإجرامي الجبان، الذي يعّد دليلًا جديدًا على سعي ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.

وشددت في بيانها على تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، ووقوفها إلى جانبها في مجابهة الإرهاب ومواجهة المخططات الخارجية الرامية إلى النيل من أمنها واستقرارها.