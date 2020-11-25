شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: إجراءات عملياتية لحماية المدنيين والأعيان والان نبدء بالتفاصيل

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، ثبوت تورط الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، في نشوب حريق بخزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية بمدينة جدة، مشيرا إلى أن هذا الاعتداء الإرهابي الجبان، لا يستهدف المقدرات الوطنية للمملكة وإنما يستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته وكذلك أمن الطاقة العالمي. وأوضح «المالكي» أن هذا الاعتداء الإرهابي هو امتداد للأعمال الإرهابية باستهداف المنشآت النفطية في «بقيق وخريص»، والتي تبنتها الميليشيا الحوثية وأثبتت الأدلة والبراهين تورط النظام الإيراني في تلك الهجمات الإرهابية باستخدام أسلحة نوعية إيرانية من نوع «كروز وطائرات بدون طيار مفخخة».

وبين أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية ومنها المنشآت الاقتصادية بطريقة ممنهجة ومتعمدة يخالف القانون الدولي الإنساني وقواعده العُرفية ويرتقي إلى جرائم حرب. وأكد «المالكي» أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المخططة والمنفذة لهذه العمليات العدائية والإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.