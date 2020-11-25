شكرا لقرائتكم خبر عن 1007 جولات رقابية ترصد 35 مخالفة بالأسواق والان نبدء بالتفاصيل

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس الأول، 1007 جولات رقابية صحية، نتج عنها ضبط 35 مخالفة، جاء من بينها 29 خاصة بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس «كوونا»، في عدد من الأسواق والمراكز التجارية، و4 مخالفات تكدس بالأسواق المركزية، واثنتان بمساكن العمالة.

وتمكنت الأمانة من غسل وتعقيم وتطهير 780 موقعاً باستخدام 151910 لتراً من المعقمات والمطهرات، بمشاركة 474 فرداً ضمن الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، كما تم رفع 7445 طنا من النفايات، وإزالة (41112) مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9411) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

وتواصل الأمانة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية في الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، كما تقوم بتكثيف جولاتها الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، وذلك لسلامة الجميع.