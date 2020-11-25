1007 جولات رقابية ترصد 35 مخالفة بالأسواق

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وتمكنت الأمانة من غسل وتعقيم وتطهير 780 موقعاً باستخدام 151910 لتراً من المعقمات والمطهرات، بمشاركة 474 فرداً ضمن الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، كما تم رفع 7445 طنا من النفايات، وإزالة (41112) مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9411) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.
وتواصل الأمانة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية في الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، كما تقوم بتكثيف جولاتها الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، وذلك لسلامة الجميع.
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