لنجعلها خضراء.. 17 مليون شجرة بالشرقية في 6 أشهر

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وأوضح مدير عام الإدارة العامة للشؤون الصحية بالمنطقة د. إبراهيم العريفي، أنه يجري حاليا استكمال غرس بقية النباتات في الأماكن المختلفة، وذلك ضمن جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في العمل على تنمية الغطاء النباتي الطبيعي والحد من آثار التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية. يذكر أن فرع الوزارة كثف خلال شهر فبراير الحالي، نشاطه لاستكمال عمليات التشجير ونثر البذور، وشملت الحملة مؤخرا قرية العليا وجزيرة رأس أبو علي التي احتضنت 5 آلاف بذرة قرم، كما تم نثر ٣٠٠ كجم من بذور أشجار العرفج والرمث والضمران والأرطى في الجبيل تحقيقاً للتوازن البيئي ولتنمية الغطاء النباتي.
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