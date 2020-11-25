بومبيو يعلن بدء عملية الانتقال في الخارجية الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الخارجية الأمريكي أن وزارته بدأت عملية الانتقال بعدما أبلغت إدارة الخدمات الرئيس المنتخب جو بايدن بإمكانية بدء تسلم السلطة .

وقال مايك بومبيو لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "بدأنا اليوم عملية الانتقال وسنفعل كل ما هو مطلوب بموجب القانون.. سنقوم بهذا العمل، مشيرا إلى أنه لم يتواصل مع توني بلينكن مرشح بايدن بوزارة الخارجية.



وفي وقت سابق الثلاثاء، قال مسؤول أمريكي، إن البيت الأبيض وافق على إطلاع الرئيس المنتخب جو بايدن على الإحاطة الاستخباراتية اليومية التي تُرفع للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وأعطى ترامب الضوء الأخضر لبدء عملية نقل السلطة إلى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، وأكد ترامب، أنه أعطى إميلي ميرفي رئيسة إدارة الخدمات العامة الضوء الأخضر للمضي قدما في تسليم السلطة لإدارة بايدن، رغم خططه لمواصلة إقامة دعاوى قانونية.

ورحب فريق بايدن بقرار ترامب الذي يتيح "عملية نقل سلسة للسلطة"، بحسب بيان مقتضب، وقال بايدن، انتهت الانتخابات وحان الوقت لتنحية المصالح الحزبية والخطب الرنانة.