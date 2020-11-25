شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..مواطن يحذر من لصوص يوهمون الضحية بأنهم سيصطدمونه بدباب لسرقته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه مواطن تحذيرا لأهالي الرياض، من تواجد لصوص يستخدمون حيلة جديدة لسرقة المارة بالشوارع.

وأوضح المواطن أن اللصوص يقومون بإيهام الضحية بأنه سيصدمون به بـ " دباب " ومن ثم يحاولون سلب ما في جيوبه.

وكانت شرطة الرياض ألقت القبض على عدد من الأشخاص يستخدمون الدراجات النارية في سلب المارة.