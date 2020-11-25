القبض على 3 وافدين سرقوا كابلات وقواطع كهربائية في خميس مشيط

2020-11-25

متابعات الخليج 365 - عسير

تمكنت الجهات المختصة في شرطة منطقة عسير، يوم أمس الثلاثاء، من القبض على 3 وافدين من الجنسية السورية تورطوا في سرقة كابلات نحاسية وقواطع كهربائية من مبانٍ تحت الإنشاء في خميس مشيط.

وبحسب مقطع فيديو نشره سناب الداخلية، تم ضبط الوافدين المتورطين في سرقة الكابلات والقواطع وبيعها لوافد من الجنسية الهندية، حيث جرى إيقافهم جميعًا واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية.



