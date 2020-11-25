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توقعات بـ أمطار متوسطة وغزيرة من اليوم وحتى الأحد
يجب أخذ الحيطة والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال المركز الوطني للأرصاد: إن التوقعات تشير إلى هطول أمطار تتفاوت شدتها من متوسطة إلى غزيرة ابتداءً من اليوم الأربعاء وحتى يوم الأحد المقبل.
ومن جهته، أهاب الدفاع المدني بجميع المواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول واتباع تعليماته في مثل هذه الحالات.
وفي وقت سابق، توقع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن غلام، هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة على منطقة مكة المكرمة وسواحلها ابتداء من مساء اليوم الأربعاء.
وقال غلام بحسب تغريدة هيئة الأرصاد على موقع تويتر: إن الحالة تشمل رياحًا نشطة وجريان السيول.
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