الموارد البشرية تعلن رفع الحد الأدنى للأجور للسعوديين لـ4000 ريال

أصدر أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، قرارا يتضمن رفع الحد الأدنى للأجور للسعوديين المسجلين في برنامج نطاقات، وذلك من مبلغ 3000 ريال إلى 4000 ريال سعودي، ويأتي هذا القرار ضمن توجه الوزارة من خلال برنامج نطاقات إلى تعزيز توطين القوى العاملة، إضافة إلى توفير فرص العمل للمواطنين السعوديين من خلال مواءمة جودة التوطين مع مجموعة من الحوافز التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية.

رفع الحد الأدنى للأجور للسعوديين

شروط احتساب العامل السعودي في نسب التوطين بنطاقات

وأوضحت الموارد البشرية أن العامل السعودي الذي يتقاضى رابت 3000 ريال سعودي أو أكثر ولكن أقل من 4000 ريال يحتسب بواقع عامل واحد ويُكسب الشركة نقطة فقط في النظام القائم على النقاط، ولن يتم احتساب العمال الذين يقل دخلهم عن 3000 ريال على الإطلاق في نسبة التوطين.

كما أشارت الموارد البشرية إلى أن العامل السعودي الذي يعمل بدوام جزئي سيحصل على نصف نقطة للشركة في نظام نطاقات، شريطة تسديد اشتراكات التأمينات الإجتماعية وبحد أدني للاجر الشهري قدرة (3 الاف).

كما لا يُحسب في نسبة التوطين العامل الذي يعمل لدى أكثر من كيانين، ويتم احتساب العاملين بنظام العمل المرن في نسبة التوطين التي تُحتسب، بثلث عامل سعودي لصالح الجهة التي يعملون بها، على أن يكملوا ما مجموعه 168 ساعة عمل ويدفعون اشتراكات التأمين الاجتماعي.

وينطبق القرار أيضًا على الطلاب السعوديين المقيمين في المملكة الذين يعملون بشكل منتظم بدوام جزئي كموظفين نظام عمل مرن، أو موظفين دائمين بدوام جزئي.