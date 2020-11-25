شكرا لقرائتكم خبر عن المعلمي لمجلس الأمن: تحملوا مسؤوليتكم وأوقفوا تهديدات الحوثي الإرهابية والان مع التفاصيل
وقال: «بناءً على تعليمات من حكومتي أكتب إليكم بخصوص الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال محافظة جدة، إذ ثبت أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران هي المسؤولة عن هذا الاعتداء».
وحث المعلمي مجلس الأمن على تحمل مسؤوليته بوقف تهديد مليشيا الحوثي الإرهابية لأمن الطاقة العالمي والعملية السياسية للأمم المتحدة في اليمن والأمن الإقليمي.
وأكد أن السعودية لن تألو جهداً في حماية أراضيها ومواطنيها من مثل هذه الهجمات الإرهابية وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مطالباً بتعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.
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