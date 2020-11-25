، إصابات "كورونا" في إفريقيا تقترب من مليونين و70 ألفًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - جنوب إفريقيا والمغرب ومصر أكثر دول القارة في عدد الحالات

أفاد المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم بتسجيل 269923 إصابة بفيروس كورونا المستجد بدول القارة الإفريقية.

وتفصيلاً ، قال المركز في بيان له ، الثلاثاء، إن إجمالي حالات الوفيات بالفيروس بدول القارة بلغ 49702 حالة وفاة.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن المركز أن جنوب إفريقيا والمغرب ومصر وإثيوبيا أكثر الدول الإفريقية تضررًا من المرض فيما يتعلق بعدد الحالات.فيروس كورونا الجديد