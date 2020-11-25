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محمد بن مسعود - الدمام - توفِّي النائب في مجلس النواب العراقي حسين جاسم الزهيري اليوم الثلاثاء متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".
وتفصيلاً، نعى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي النائب حسين الزهيري، كما نعته الأمانة العامة لمنظمة بدر؛ إذ كان يشغل منصب مسؤول المنظمة (فرع ديالى).فيروس كورونا الجديد العراق
وفاة النائب العراقي "الزهيري" متأثرًا بإصابته بكوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-25
توفِّي النائب في مجلس النواب العراقي حسين جاسم الزهيري اليوم الثلاثاء متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".
وتفصيلاً، نعى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي النائب حسين الزهيري، كما نعته الأمانة العامة لمنظمة بدر؛ إذ كان يشغل منصب مسؤول المنظمة (فرع ديالى).
25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
12:10 AM
25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
01:56 AM
توفِّي النائب في مجلس النواب العراقي حسين جاسم الزهيري اليوم الثلاثاء متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".
وتفصيلاً، نعى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي النائب حسين الزهيري، كما نعته الأمانة العامة لمنظمة بدر؛ إذ كان يشغل منصب مسؤول المنظمة (فرع ديالى).
، وفاة النائب العراقي "الزهيري" متأثرًا بإصابته بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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