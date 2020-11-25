شاهد..الأمير الوليد بن طلال يلعب الكرة الطائرة في نيوم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):ظهر الأمير الوليد بن طلال في مقطع جديد، من رحلته السياحية في نيوم في جزيرة سندالة.
ومارس الأمير الوليد بن طلال لعبة الكرة الطائرة، ومن ثم التنس، على الشاطيء مع أصدقائه.
وكان الأمير قد استضاف مشهور " سناب شات " الربع، على اليخت في رحلته السياحية.
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