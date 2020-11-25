شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..المصلح: الزكاة في مال اليتيم واجبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ خالد المصلح، حكم الزكاة في مال اليتيم، موضحًا أنها واجبة.

وقال المصلح خلال برنامج " يستفتونك " ،إن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن الزكاة تجب في المال بغض النظر عن صاحبه من حيث الأهلية أوعدمها.

وأضاف: " الزكاة تجب في مال اليتيم إن كان صغيرا، وتجب أيضًا في مال المجنون "، مستشهدًا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة " .