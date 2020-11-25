الهيئة السعودية لـ«المقيمين» المعتمدين: 6 خطوات لـ«رفع التقرير»

أوضحت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، طريقة وآلية قيام المستفيد برفع تقرير التقييم لاحتساب ساعات الخبرة.

وشاركت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، عبر حسابها الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف" حول كيفية احتساب عدد ساعات الخبرة، في تغريدة جاء فيها " #أسئلة_شائعة كيف يُمكنني رفع تقرير التقييم لاحتساب ساعات الخبرة؟"



خطوات رفع تقارير التقييم

وبينت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، طريقة رفع تقرير التقييم قبل تسليمه للعميل من خلال حساب المنشأة في القيمة، وذلك من خلال الخطوات التالية:

- قم تسجيل الدخول لحساب القيمة.

- اختر الدخول لحساب المنشأة المرخصة.

- اضغط على إضافة تقرير جديد.

- قم بتعبئة البيانات.

- اختار رفع تقرير جديد.

- أخيرًا.. اضغط على اعتماد التقرير من قبل المقيم المعتمد بالمنشأة.

وأوضحت هيئة المقيمين المعتمدين، أنه يمكن لصاحب المنشأة إضافة مجموعة تقارير مرة واحدة عن طريق ملف "الإكسل" المتاح تحميله في صفحة حساب المنشأة.

وأكدت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، على ضرورة أن ينضم عضو الهيئة لمنشأة مرخصة في مزاولة مهنة التقييم حتى يتم احتساب ساعات الخبرة له وفق التقارير التي يقوم صاحب المنشأة باعتمادها وتسجيل المشاركين بها.

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