شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية للتكامل الأمني بين «أمن الدولة» و«الجمارك» والان نبدء بالتفاصيل

أبرمت رئاسة أمن الدولة والهيئة العامة للجمارك، مساء أمس، اتفاقية التكامل الأمني في مجال أمن المسافرين والشحن الجمركي، بحضور رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني ومحافظ الهيئة العامة للجمارك اأحمد بن عبدالعزيز الحقباني. وتهدف الاتفاقية إلى تكامل الجهود، وإدارة ومشاركة المخاطر لتحقيق التزام المملكة بالمتطلبات الدولية لأمن المسافرين والشحن الجمركي.

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