جو بايدن يعلن عن فريقه: أمريكا ستعود لمركزها التاريخي في القيادة

2020-11-24

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أن فريقه سيعلن عودة أمريكا وليس الانسحاب من العالم، مشددًا على أن بلاده ستعود لمركزها التاريخي في القيادة.

وتابع بايدن في كلمة لتقديم أعضاء في إدارته، أن فريق الذي اختاره حقق أكبر الإنجازات الدبلوماسية، حيث إن فريق الأمن القومي سيعمل من خلال أفكار جديدة، وأنتوني بلينكين سيعيد الثقة في وزارة الخارجية، وسيعمل على إعادة علاقات أمريكا الخارجية، أما مايوركاس سيتولى وزارة الأمن الداخلي، بالإضافة إلى امرأة ستتولى قيادة المخابرات الوطنية.

وتابع الرئيس الأمريكي المنتخب: فريقي الجديد مستعد للعمل من اليوم الأول، والولايات المتحدة ستكون آمنة مع تولي آفريل هينز إدارة المخابرات، كما أن مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة عملت في مناطق مختلفة من العالم، ليندا توماس تسمى سفيرة الشعب وستكون مندوبتنا في الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن جيك سوليفان سيكون مستشارًا للأمن القومي، وهو يدرك أن الأمن الاقتصادي هو أساس الأمن الوطني، كما سيكون للولايات المتحدة ولأول مرة مسؤولًا عن المناخ، مشيرًا إلى أن جون كيري كان له دور في التوصل لاتفاقية باريس للمناخ.

