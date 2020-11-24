شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جدة يكرم «موبايلي» لرعايتها التقنية لجائزة جدة للإبداع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كرم محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، بحضور مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» لرعايتها التقنية لجائزة جدة للإبداع في نسختها الثالثة، وذلك ضمن ملتقى مكة الثقافي «كيف نكون قدوة». ومثل موبايلي في التكريم عبدالله باخشوين مدير متخصص أول إدارة المعرفة والتواصل في الشركة.

وثمن محافظ جدة، خلال التكريم، جهود القائمين على الجائزة والرعاة لها، معربا عن سعادته بما حققته في عامها الثالث.

بدورها، أكدت «موبايلي» حرصها الدائم على رعاية الفعاليات الخيرية والثقافية والاجتماعية والترفيهية والرياضية، ترسيخا لمسؤوليتها المجتمعية وتحفيزا لنشر المبادرات والبرامج الهادفة.