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أدانت مملكة البحرين بشدة، الاعتداء الإرهابي بمقذوف أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، أن هذا العمل الإرهابي الجبان الذي يستهدف المنشآت النفطية يهدد سلامة إمدادات الطاقة للعالم، ويشكل خطرًا جسيمًا على الاقتصاد العالمي.
وأعربت عن تضامن البحرين مع المملكة العربية السعودية، وتأييدها المطلق لكل ما تتخذه من إجراءات لضمان سلامة أراضيها وحماية أمنها واستقرارها.
وشددت على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لخطوات جادة وصارمة للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية التخريبية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تستهدف المنشآت المدنية وتهدد سلامة وأمن المدنيين الأبرياء.
24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442 11:42 PM
أكدت أن هذا العمل الجبان يهدد سلامة إمدادات الطاقة للعالمالبحرين تدين الاعتداء الإرهابي الذي استهدف محطة البترول بجدة
أدانت مملكة البحرين بشدة، الاعتداء الإرهابي بمقذوف أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، أن هذا العمل الإرهابي الجبان الذي يستهدف المنشآت النفطية يهدد سلامة إمدادات الطاقة للعالم، ويشكل خطرًا جسيمًا على الاقتصاد العالمي.
وأعربت عن تضامن البحرين مع المملكة العربية السعودية، وتأييدها المطلق لكل ما تتخذه من إجراءات لضمان سلامة أراضيها وحماية أمنها واستقرارها.
وشددت على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لخطوات جادة وصارمة للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية التخريبية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تستهدف المنشآت المدنية وتهدد سلامة وأمن المدنيين الأبرياء.
، البحرين تدين الاعتداء الإرهابي الذي استهدف محطة البترول بجدة ،
المصدر : الخليج 365
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