، بشرى لسكان جنوب الرياض.. "البلدي": إغلاق نهائي لمصنع الأسمنت في هذا التاريخ ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن نسبة الإنجاز في أعمال خطة المجلس التشغيلية لعام 2020 بلغت 94 %

كشف المجلس البلدي لمدينة الرياض أن العمل جارٍ لنقل مصنع الأسمنت من موقعه الحالي، موضحًا أنه تم إيقاف العمل في 6 خطوط إنتاج من أصل 7 استعدادًا لنقله بشكل نهائي بإذن الله خلال العام 2022م ليكون خارج النطاق السكاني بعد أن أصبح محاطًا بالأحياء وقريبًا من منطقة العمران وذلك لما يسببه من أضرار صحية وبيئية.

وتفصيلاً، جاء ذلك خلال اللقاء الدوري الثالث مع الإعلاميين والجهات الإعلامية بما فيها "الخليج 365" الأسبوع الماضي في مسرح إدارة التشغيل والصيانة، حيث بدأ اللقاء بعرض تعريفي عن المجلس البلدي قدمه عبدالعزيز الراجحي نائب رئيس المجلس البلدي، حيث تضمن العرض إحصائيات عامة عن المجلس البلدي وأعماله خلال الفترة الماضية، وآلية متابعة الموضوعات في المجلس واعتمادها، وسير أعمال خطة المجلس التشغيلية لعام 2020م، والتي تضمنت تنفيذ 108 برنامج، موضحًا أن نسبة إنجاز الخطة السابقة للمجلس بلغت 94 %، تضمنت إصدار 136 قرارًا وتوصية، نفذ منها 121، فيما 15 قرارًا تحت التنفيذ مع الأمانة والجهات ذات العلاقة.

وتضمن العرض رصدًا لعددٍ من أبرز قرارات المجلس وتوصياته خلال الفترة الماضية، منها تخفيف الزحام المروري عند الجسر المعلق من خلال اعتماد مشروع دراسة وتصميم ربط امتداد طريق الأمير تركي مع طريق أم المؤمنين عائشة وطريق أبي حنيفة، وإيقاف العمل في مردم الحائر للنفايات، والبدء بأعمال إيصال خدمة الكهرباء لمخططات المنح في عريض و3020 نمار.

كما تم إيقاف العمل في 6 خطوط إنتاج من أصل 7 لمصنع الأسمنت جنوب الرياض والإغلاق النهائي خلال العام 2022م، وتمديد العمل في سوق الجوهرة النسائي إلى حين إيجاد موقع بديل مناسب للبائعات الجائلات، ومعالجة مشكلة إعاقة برج الكهرباء لحركة طريق الخرج – الحائر الجديد، واعتماد نموذج اللوحات الموحدة للمشروعات الجاري تنفيذها من الأمانة، واعتماد ربط طريق الخدمة عند مخرج 33 بطريق الخدمة لمخرج 32 المتجه لطريق جدة، بالإضافة إلى إنشاء بلدية جديدة باسم بلدية الشرق وغيرها.

وألقى خالد العريدي رئيس المجلس البلدي كلمة رحب فيها بالإعلاميين المشاركين في اللقاء، مشيرًا إلى أن المجلس يتطلع إلى دور إعلامي بارز في متابعة الشأن البلدي، فضلاً عن العمل على متابعة احتياجات المواطنين وتسليط الضوء على الاحتياجات الملحة والفرص التطويرية للارتقاء بالأداء البلدي بصورة عامة.

وأكد "العريضي" أن المجلس يسعى بكامل جهده إلى متابعة العديد من الموضوعات والقضايا الحيوية التي تهم ساكني الرياض، وذلك لكونه يمثل صوتًا للمواطن لدى الأمانة وغيرها من الجهات الخدمية، وسيستمر المجلس في العمل على تحقيق المزيد من المنجزات التي تُسهم في تحسين الخدمات البلدية وتطويرها.

ثم فتح باب النقاش بين رئيس وأعضاء المجلس والإعلاميين، للاستماع إلى مقترحاتهم التطويرية لواقع الخدمات البلدية، بالإضافة إلى مرئياتهم حيال خطة المجلس للعام القادم 2021م.