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أكدت منظمة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، أن الاعتداء الذي استهدف محطة توزيع منتجات بترولية بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، يؤكد مجدداً ضرورة البقاء يقظين من المخاطر التي تهدد أمن الطاقة العالمية.
وتفصيلاً، بينت المنظمة أنها تراقب الوضع عن كثب، مؤكّدةً أن الإمدادات في الأسواق البترولية العالمية جيّدةٌ في الوقت الراهن.
24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442 11:31 PM
قالت إن الإمدادات في الأسواق البترولية العالمية جيّدةٌ في الوقت الراهن"الطاقة الدولية": الاعتداء على محطة جدة يجعلنا يقظين أمام المخاطر التي تواجهنا
أكدت منظمة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، أن الاعتداء الذي استهدف محطة توزيع منتجات بترولية بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، يؤكد مجدداً ضرورة البقاء يقظين من المخاطر التي تهدد أمن الطاقة العالمية.
وتفصيلاً، بينت المنظمة أنها تراقب الوضع عن كثب، مؤكّدةً أن الإمدادات في الأسواق البترولية العالمية جيّدةٌ في الوقت الراهن.
، "الطاقة الدولية": الاعتداء على محطة جدة يجعلنا يقظين أمام المخاطر التي تواجهنا ،
المصدر : الخليج 365
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