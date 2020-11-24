شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة الصورة المزعومة لطائر " أبابيل " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تداول مواطن صورة الطائر ادعى أنها " أبابيل "، مما أثار جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض لمزاعمه بأن الصورة لطائر أبابيل.

ومن جانبه، كشف مركز تنمية الحياة الفطرية حقيقة المزعومة لطائر أبابيل، مضيفا:" هذه المعلومة غير صحيحة، هذا طائر سمامة السهول، وهو من الطيور المعششة في بعض مناطق المملكة، تهاجر المجموعات الشمالية عبر أراضي المملكة، وتتغذى على الحشرات الطائرة فقط ".

يذكر أن طائر سمامة هو متوسط الحجم، يتشابه ظاهريًّا مع السنونو أبيض البطن أو الخطاف، لكنه أكبر قليلًا، ويُعتقد أن أقرب الأنواع للسمامة هي طنان العالم الجديد وسمامة الشجر جنوب شرق آسيا.

وتملك هذه الطيور أرجلًا قصيرة جدًّا تستخدمها فقط في التشبث بالأسطح العمودية، ولا تستقر طواعيةً على الأرض؛ حتى لا تكون عرضة للحوادث والافتراس