شكرا لمتابعة خبر عن جامعة أم القرى تعلن إجراء الاختبارات النهائية عن بعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قررت جامعة أم القرى، إجراء الاختبارات النهائية للفصل الأول من هذا العام الجامعيِّ 1442هـ عن بعد لجميع البرامج التعليمية.

وقالت الجامعة أن القرار لايشمل المقررات العملية حيث أنها ستتطلب الحضور؛ وفقًا للإجراءات الاحترازية.

وأكدت جامعة أم القرى أن ذلك يأتي حرصًا من الجامعة على سلامة طلابها وطالباتها ومنسوبيها.