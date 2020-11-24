شكرا لمتابعة خبر عن جامعة أم القرى تعلن إجراء الاختبارات النهائية عن بعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):قررت جامعة أم القرى، إجراء الاختبارات النهائية للفصل الأول من هذا العام الجامعيِّ 1442هـ عن بعد لجميع البرامج التعليمية.
وقالت الجامعة أن القرار لايشمل المقررات العملية حيث أنها ستتطلب الحضور؛ وفقًا للإجراءات الاحترازية.
وأكدت جامعة أم القرى أن ذلك يأتي حرصًا من الجامعة على سلامة طلابها وطالباتها ومنسوبيها.
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة أم القرى تعلن إجراء الاختبارات النهائية عن بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.