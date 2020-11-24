شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. غلام: أمطار غزيرة وجريان السيول بمكة ابتداءً من الغد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

توقع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن غلام، هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة على منطقة مكة المكرمة وسواحلها ابتداءً من مساء الأربعاء، إضافة إلى رياح نشطة وجريان السيول.

وكانت هيئة الأرصاد توقعت أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من وسط وشمال المملكة في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد المساء على منطقة مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية الوسطي والشمالية منها كذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

وتشهد مكة المكرمة أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 34 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 20 مئوية.

وأشارت إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والوسط وشمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 16-40كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.