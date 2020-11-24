شاهد.. مواطن يوثق تركيب كاميرات الرصد الآلي في المسارات المرورية بجدة

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): وثق مواطن تركيب كاميرات الرصد الآلي لعدم الإلتزام بالمسارات المرورية في إشارة " كيلو 2 " جنوب ‎جدة. وثق مواطن تركيب كاميرات الرصد الآلي لعدم الإلتزام بالمسارات المرورية في إشارة " كيلو 2 " جنوب ‎جدة. وقال المواطن في مقطع الفيديو:" ركبوا كاميرات في إشارة " كيلو 2 " جنوب ‎جدة، عدم الإلتزام بالمسارات للتحذير يا شباب، انتبهوا ". ولاقى المقطع إشادة كبيرة من المواطنين بسبب ما تفعله إدارة المرور مؤخرا لرصد قائدي السيارات المخالفين وغير الملتزمين بالأنظمة، فيما طالبوا الجهات المختصة بتوقيع عقوبة وغرامة مالية على قائد السيارة المخالف.

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