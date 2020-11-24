شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الطويرقي: نسبة استغلال الأطفال من الجماعات المتطرفة مخيفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): قال استشاري الطب النفسي الدكتور جمال الطويرقي أن نسبة استغلال الأطفال من الجماعات المتطرفة مخيفة. قال استشاري الطب النفسي الدكتور جمال الطويرقي أن نسبة استغلال الأطفال من الجماعات المتطرفة مخيفة. وأوضح الطويرقي أن الاستغلال الجنسي لتجنيد الأطفال والشباب من أخطر وسائل الجماعات المتطرفة التي تواجهها المجتمعات الحديثة. وأكد الطبيب النفسي أن الأطفال كجهاز الكمبيوتر تبرمجها كما تشاء وتقوم بتعبئة كل السلوكيات المختلفة، ويوجد أشخاص لديهم القدرة علي اجتذاب الأطفال ويغذي العنف بداخلهم ويصبح هذا الأسنان قدوة للأطفال.

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