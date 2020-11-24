ضبط مواقع بيع وتخزين منتجات بترولية مخالفة بجدة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): ضبطت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة ثمانية مواقع مخالفة لـتخزين المنتجات البترولية دون تراخيص نظامية. ضبطت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة ثمانية مواقع مخالفة لـتخزين المنتجات البترولية دون تراخيص نظامية. جاء ذلك خلال حملة ميدانية مشتركة مع كل من وزارات «الطاقة والتجارة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية» والشرطة والدفاع المدني. وتمثلت المواقع المخالفة بنطاق الجنوب في أحواش غير نظامية استخدمت لتخزين المنتجات البترولية تمهيداً لبيعها، كما أنه جرى سحب 11 سيارة نقل وشاحنتين وناقلة منتجات بترولية.

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