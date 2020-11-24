بالفيديو.. 36 محطة و«نظام سكادا» للتعامل مع موسم الأمطار بالشرقية

تأهبت أمانة المنطقة الشرقية، لاستقبال موسم الأمطار تزامنًا مع التنبيهات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بهذا الشأن.

وأعدت الأمانة 36 محطة لتصريف مياه الأمطار في الدمام بطاقة استيعابية تبلغ 300 ألف متر مكعب في الساعة، فضلًا عن إعداد «خطة استباقية» تتضمن النداء والاستجابة، مع تفعيل غرفة تحكم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المرور والنقل وإدارة خدمات المياه للتعامل الفوري مع مراحل الأمطار وكمياته، وفق «الإخبارية».

ومن خلال غرفة التحكم والتشغيل بوكالة التعمير والمشاريع بالأمانة يتم رصد ومتابعة الأنفاق ومحطات التصريف المتعددة، وذلك عبر محاور تشمل نظم العمل الجغرافية بشأن المناطق الحرجة ويتم التعامل معها على الفور، و«نظام سكادا» والذي يتحكم في تشغيل محطات تصريف مياه الأمطار، و79 مضخة أساسية و40 مضخة متنقلة في المواقع الحرجة.

من جانبها توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، بدءًا من الغد الأربعاء وحتى يوم الأحد القادم، وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن الأمطار ستكون من متوسطة إلى شديدة الغزارة، ومصحوبة برياح نشطة، وتساقط البرد وتدفق السيول.

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