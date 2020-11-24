بالفيديو.. الأرصاد توجِّه نصيحة لمناطق معرضة لسيول وأمطار غزيرة

قال أيمن غلام، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، إن «الحالات المطرية التي ستبدأ مساء غدٍ الأربعاء ستكون شديدة؛ لذلك ننصح المواطنين في المناطق التي تشهد سيولًا وأمطارًا غزيرة بعدم مطاردة السحب والسيول بغرض الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدم الدخول في السيول بالسيارات».

وجدَّدَ «غلام» بمداخلة لـ «الإخبارية»، التذكير بأن الحالة المتوقعة تشمل مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، خليص)، ومرتفعات الطائف والمحافظات المجاورة لها، وستكون غزيرة وتتسبب في تجمعات مائية وسيول بتلك المحافظات مع تساقط البرد، وتتحرك جنوبا لتشمل مرتفعات عسير والباحة مع تساقط البرد وتجمعات السيول.

وأضاف أن المدينة المنورة ستتأثر بنفس الأمطار مع تساقط البرد وهبوب رياح نشطة، وبعد ذلك تتحرك الكتلة السحابية شرقًا؛ لتؤثر على مناطق: «الرياض والقصيم والشرقية وحائل والحدود الشمالية» مع هبوب رياح نشطة وتساقط البرد واحتمال تدفق سيول على مناطق : «جازان وعسير والباحة».

واستكمل «غلام»، أنه بعد مرور الكتلة الهوائية الدافئة (والتي تسبب في هذه الأمطار) ومع تدفقات الرطوبة؛ التي حدثت بسبب إعصار «بحر العرب» سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة وتصل الدرجة الصغرى إلى 8 درجات مئوية وخاصة في المناطق الشمالية.

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