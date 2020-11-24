قمة العشرين.. وزير الخارجية البحريني يهنئ الأمير فيصل بن فرحان بنجاحات السعودية

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في اتصال هاتفي اليوم مع نظيره البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أوجه التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين الشقيقين والمسائل المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك.

واستعرض الأمير فيصل المستوى المتميز للعلاقات الأخوية الثنائية الراسخة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وما تمتاز به من صلابة وقوة في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الزياني عن تهاني مملكة البحرين للنجاح الكبير الذي حققته رئاسة المملكة العربية السعودية لقمة دول مجموعة العشرين الافتراضية، مشيدًا بالنتائج الطيبة التي توصلت إليها، متمنيًا للمملكة دوام التقدم والازدهار.

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