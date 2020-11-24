دون الحاجة لمراجعة المديرية
أوضحت المديرية العامة للجوازات أن البوابة الإلكترونية (مقيم) تُمكِّن أصحاب المنشآت من إصدار تقرير عن أحد العاملين لديهم لتقديمه إلى الجهات الطالبة، دون الحاجة لمراجعة الجوازات وتوثيقه.
وذكرت أن تقرير المقيم يحتوي على المعلومات الأساسية عن المقيم ويعد مستندًا رسميًا ومعتمدًا من المديرية العامة للجوازات.
وأشارت إلى أنه لا يلزم زيارة إدارة الجوازات لتوثيقه و يمكن التحقق من التقرير عن طريق الدخول إلى الرابط إلكترونيًا.
كانت هذه تفاصيل خبر «الجوازات السعودية»: خدمة جديدة لأصحاب المنشآت تتعلق بالعمالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.