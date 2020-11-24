«الجوازات السعودية»: خدمة جديدة لأصحاب المنشآت تتعلق بالعمالة

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن البوابة الإلكترونية (مقيم) تُمكِّن أصحاب المنشآت من إصدار تقرير عن أحد العاملين لديهم لتقديمه إلى الجهات الطالبة، دون الحاجة لمراجعة الجوازات وتوثيقه.

وذكرت أن تقرير المقيم يحتوي على المعلومات الأساسية عن المقيم ويعد مستندًا رسميًا ومعتمدًا من المديرية العامة للجوازات.

وأشارت إلى أنه لا يلزم زيارة إدارة الجوازات لتوثيقه و يمكن التحقق من التقرير عن طريق الدخول إلى الرابط إلكترونيًا.