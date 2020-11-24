الحصيني يعلق على أسباب «تبكير 3 صلوات» بعد زيادة الليل

قال خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، إنَّ ارتفاعًا طفيفًا يطرأ على درجات الحرارة بشكل تدريجي بدءًا من الليلة، في مناطق: «تبوك والحدود الشمالية والجوف، وحائل، والقصيم»، وبدءًا من غدٍ الأربعاء، سيبدأ ارتفاع تدريجي في منطقة الرياض؛ استعدادًا لاستقبال أول حالة جوية من المتوقع أنْ تؤثِّر على الرياض لموسم «وسم» هذا العام بحالة مبشرة.

وتابع الحصيني بمداخلة لإذاعة «الرياض»، أنَّ اليوم شهد حلول النجم الرابع والأخير من نجوم «الوسم» والذي يعد فاصلا بين النجوم السابقة (وإن تشابه معها)، ومدته 14 يومًا وهو آخر نجوم الوسم والخريف، ومشهور بالبرودة ليلًا والاعتدال نهارًا وغزارة الحالة المطرية، وفيه تكون صلاة العصر بأبكر وقت لها بتبكير موعدها، وكذلك صلاتا «العشاء والمغرب» أي أنَّ الليل يطول على حساب النهار، وتظهر فيه المظاهر الشتوية؛ تمهيدًا للموسم الذي يليه وهو موسم المربعانية.

يُذكر أن موسم المربعانية، يبدأ سنويًا مع بداية شهر ديسمبر ويعد موسمًا فاصلًا بين البرد العادي والشديد وقد سُمي بذلك لأن مدته محددة بأربعين يومًا.

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