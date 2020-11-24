تحذيرات الأربعاء الماطر تمتد لـ9 مناطق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار متوسطة وغزيرة على 9 مناطق.

تبدأ من اليوم وحتى الأحد، ويحتمل أن تتعرض أجزاء لأمطار شديدة الغزارة، قد تؤدي إلى جريان السيول، كما تتعرض بعض المناطق لموجة باردة.

منسوب المياه

يتوقع أن تتأثر مدينة جدة بتغيرات جوية بدءا من مساء أمس، لتشكل غيوما ركامية رعدية قوية، أثناء عبور الجبهة الهوائية الباردة، القادمة من شمال البحر الأحمر، حيث يكون الطقس ماطرا ورعديا اليوم، وتهطل الأمطار غزيرة، وترفع منسوب المياه والأودية و الشعاب.

ومع تحرك الجبهة الهوائية الباردة جنوبا، تندفع خلفها كتلة هوائية باردة نسبيا يوم الجمعة، وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، في شمال ووسط وغرب المملكة، حيث تسجل مدينة جدة درجات حرارة عشرينية، خلال ساعات النهار من يومي الجمعة والسبت.

مخاطر محتملة

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة عسير، من ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية ابتداء من اليوم، وأهابت بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة، في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول.

وسجلت محطات وزارة البيئة والمياه والزراعة للرصد الهيدرولوجي، في منطقة عسير فبراير الماضي، أعلى كميات لهطول الأمطار في المملكة تحديدا، في قرية خازم النماص.

كميات الأمطار

أفادت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن معدل هطول الأمطار في المملكة، للخمسين سنة الماضية بلغ حوالي 103 ملم في السنة، والحجم السنوي للأمطار حوالي 166 مليار متر مكعب سنويا.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، عبد الله أبا الخيل، إن متوسط حجم السيول في المملكة يبلغ نحو 8 مليارات متر مكعب سنويا، مشيرا إلى أن الحد الأقصى للاستفادة من السيول، هو 5 مليارات متر مكعب سنويا، والباقي يهطل على صحراء الربع الخالي وأودية الرف الرسوبي.

وأضاف أن ما يتم تجميعه من مياه السيول حاليا، هو نحو 2.3 مليار متر مكعب من خلال 521 سدا سطحيا وجوفيا، وتعمل الوزارة على زيادتها إلى 2.57 مليار متر مكعب، من خلال 31 سدا يجري تشييدها.

ولفت إلى أن هناك فرصة، لتجميع ما يقارب 1.55 مليار متر مكعب إضافية سنويا، من خلال مشروع إنشاء 1000 سد، ليصبح ما سيتم تجميعه نحو 4.12 مليار متر مكعب سنويا.

تحذيرات للبيئة

أطلقت البيئة تحذيراتها بإبقاء الحيوانات في أماكن عالية وجافة، بعيدا عن بطون الأدوية والشعاب، حماية الحيوانات وصغارها من الأمطار والبرودة، عمل حواجز ترابية حول الحظائر، لمنع وصول المياه أثناء الفيضانات، رفع الأعلاف والمعدات عن سطح الأرض لمنع وصول المياه إليها، إخراج الحيوانات من الحظائر إن خشي المالك زيادة منسوب المياه، توفير المعدات اللازمة للتعامل مع هذه الحالات مسبقا، ووضعها بعيدا عن المياه كي لا تتعرض للتلف، تدريب العمالة على جميع الخطوات الواجب اتخاذها بشكل مسبق في مثل هذه الحالات، متابعة أحوال الطقس من المصادر الرسمية.

عدم استقرار

أكد خبير الطقس الدكتور زياد الجهني، أن التحديثات مبشرة ومحذرة، لحالة مطرية تتسم بغزارة الهطول واتساع رقعة السحب الممطرة، وينصح بالابتعاد عن مجاري الأودية، والشعاب والسيول، بسبب ارتفاع مخاطر جريانها نتيجة الأمطار الرعدية. والانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية، نتيجة تشكل موجات غبارية مؤقتة، بسبب الرياح المرافقة للسحب الرعدية. وينبهون من الانخفاض الكبير والملموس، على الحرارة خلال نهاية الأسبوع. وأوضح أستاذ الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور مازن عسيري، أن الحالة الجوية يتبين تأثرها بحالة عدم استقرار، مبينا أنه ابتداء من السبت تبدأ الأجواء بالعودة إلى الاستقرار النسبي، مع توقع هطول مزيد من الأمطار على مناطق جنوب غرب ووسط وشمال المملكة.

المناطق الـ 9

01

مكة المكرمة

02

المدينة المنورة

03

الباحة

04

عسير

05

جازان

06

القصيم

07

الرياض

08

حائل

09

الشرقية