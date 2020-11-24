بحث احتياجات مواطني الباحة

رأس أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، اجتماع مجلس المنطقة في دورته الرابعة للعام الحالي. واطلع المجلس على عدد من المواضيع، التي تلامس احتياجات المواطن في عدد من المواقع، وباختصاص الجهات المعنية في مدينة الباحة، وجميع محافظاتها متخذاً عدداً من القرارات اللازمة على توصيات اللجنة العامة بالمجلس، حسب جدول أعمال الدورة الرابعة للعام 2020. وفي نهاية الاجتماع، وجه أمير منطقة الباحة الجهات الخدمية، الممثلة في المجلس كافة، بالعمل على تنفيذ التوصيات كل فيما يخصه، وبمتابعة أمانة المجلس.



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