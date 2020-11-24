تأسيس كيانات وتنويع لمصادر الدخل بمطوفي الدول العربية

وصف نائب رئيس مجلس الإدارة، ورئيس لجنة التحول بمؤسسة مطوفي الدول العربية، الدكتور محمد بياري، التحول المؤسسي بأنه حدث غير مسبوق، وأكد لـ«دوت الخليج»، أن تحول المؤسسة لشركة مساهمة مقفلة، يسهم في اقتحام مجالات جديدة، والحصول على حصص بشركات مع إمكانية الاستحواذ، أو تأسيس كيانات مختلفة، لنتمكن من تنويع مصادر الدخل ولنرسخ مكاننا محلياً ودولياً. جاء ذلك عقب إطلاق مشروع دراسة تطوير إستراتيجية إدارة المخاطر، بين لجنة التحول في المؤسسة واستشاري المشروع.

ونوقشت في الاجتماع المقترحات المقدمة من الاستشاري المطور للإستراتيجية، وخطط البدء بتنفيذها، ومن أهم محاور الإستراتيجية، دراسة مخاطر استمرارية أعمال المؤسسة وتشغيلها، في ظل الآثار الناجمة عن جائحة كورونا على قطاع الحج والعمرة، وتقييم المخاطر المتعلقة بالتحول إلى شركة مساهمة مقفلة، بالإضافة إلى تقييم الخطط الاستثمارية والمخاطر المترتبة عليها.

وأكد بياري أن إدارة المخاطر هي تنظيم متكامل، يهدف إلى مجابهة الخطر بأفضل الوسائل وأقل التكاليف، وذلك عن طريق اكتشاف الخطر وتحليله وقياسه، وتحديد وسائل مجابهته مع اختيار أنسبها لتحقيق الهدف المطلوب.

وتطرق رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف المهندس عباس قطان، إلى أن المؤسسة خطت خطوات كبيرة في عملية التحول نحو شركة مساهمة مغلقة، وذلك بغية رفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.