التخصصات الصحية: اختبارات الهيئة تحافظ على مأمونية الممارسة

لجان متخصصة
أشار القثامي، إلى أن آلية بناء وتنفيذ الاختبارات تعتمد على منظومة مؤسسية ابتداء من لجان الاختبارات مروراً بالمجالس العلمية إلى جانب عدد من الاجراءات قبل وبعد الاختبار، ومن خلال لجان متخصصة بمختلف مناطق ومستشفيات المملكة، وتؤكد أنها مبنية على أفضل النماذج العالمية والتجارب، وتخضع للتقييم بشكل مستمر.
مأمونية الممارسة
حول اختبار شهادة الاختصاص لتخصص النساء والولادة، أشار إلى أن الهيئة راجعت جميع الملاحظات التي وردتها حول التقييم وتأكدت من عدم وجود خلل يتعلق بالآليات أو الإجراءات حيث إن التقييم مبني على معايير تهدف إلى مأمونية الممارسة والمحافظة على سلامة المرضى.
وأضاف أن قيادات الشؤون الأكاديمية ورئيس المجلس العلمي ورئيس لجنة الاختبارات عقدوا لقاء مع المتدربين الذين لم يجتازوا التقييم لفهم ملاحظاتهم، مؤكداً أن هناك فرصا يمكن الاستفادة منها في المسيرة التدريبية.
تقرير موضح
أوضح القثامي أن الهيئة ستصدر تقريراً للمختبرين يوضح أداءهم حسب كفاءات التدريب مقارنة بأداء متوسط المجتازين، مبديا أسفه لعدم وصول عدد من المختبرين للكفاءة المطلوبة في هذه المحاولة، مؤكدا أن معايير الهيئة ثابتة تجاه مأمونية الممارسة وحرصها على سلامة المرضى وسعيها لتحقيق رسالتها في حماية وتعزيز الصحة بقيادة ممارسين صحيين يخدمون المجتمع بكفاءة، وتعمل ما بوسعها للتأكد من أن الممارس الصحي مؤهل بالمهارات والمعارف والكفايات اللازمة لتشخيص وعلاج المرضى بشكل آمن.
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