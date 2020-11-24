مسارات مخصصة لكبار السن وذوي الإعاقة بصحن المطاف

وقال السديس: إن من واجبنا في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة القاصدين، والواجب مضاعفٌ تجاه كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقات، مؤكداً ضرورة تحديد مسارات خاصة بهم ومصليات، وكلّ ما يحتاجونه وفاءً وبِرًّا بهم، فحقهم علينا عظيم، والواجب توفير أرقى الخدمات وتذليل كل العقبات لمساعدتهم والتيسير عليهم.
وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج المهندس أسامة الحجيلي، أنه خُصِّصت مسارات خاصة بالقرب من الكعبة المشرفة لفئة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار الحجيلي إلى استحداث مسارين؛ الأول للعربات بطول 155 متراً، ويستوعب 45 عربة، حيث تستغرق عملية الطواف في هذا المسار من 10 إلى 15 دقيقة، وأما المسار الآخر وهو الأقرب للكعبة بطول 145 متراً ويستوعب (50) شخصاً، خُصّص لمن أراد الطواف دون الحاجة للعربات، وذلك تسهيلاً لهم من الازدحام أو مضايقة غيرهم لصعوبة حركتهم.
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