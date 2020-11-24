شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: تسجيل 252 اصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 495 حالة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، عن تسجيل 252 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 355741 حالة، بينها 5619 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 743 حالة حرجة.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي ، بانها سجلت (495) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 344311 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات (5811) حالة ، بإضافة (15) حالة وفاة جديدة.

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