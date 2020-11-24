توقعات بـ أمطار شديدة الغزارة على منطقة مكة المكرمة وسواحلها

2020-11-24

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

توقع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن غلام، هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة على منطقة مكة المكرمة وسواحلها ابتداء من مساء يوم غد الأربعاء.

وقال غلام بحسب تغريدة هيئة الأرصاد على موقع تويتر: إن الحالة تشمل رياحًا نشطة وجريان السيول.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد السعودية حالة من التقلبات الجوية وأمطارًا من متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق، قد تودي إلى جريان الأودية والسيول المنقولة وتساقط البرد على بعض المناطق.

ودعا المركز الجميع لأخذ الحيطة والحذر والالتزام بنصائح وتعليمات الجهات المختصة.

من جهتها حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني بأنه ووفقًا لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية ابتداء من يوم غد الأربعاء 10/ 4/ 1442هـ وحتى يوم الأحد الموافق 14/ 4/ 1442هـ على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان والقصيم والرياض وحائل والمنطقة الشرقية) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة، قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر منطقة “الحدود الشمالية” بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظًا على سلامتهم.

