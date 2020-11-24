شكرا لقرائتكم خبر عن أوبك: «اعتداء جدة» عملٌ جبان يمس منشأة حيوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) محمد سنوسي باركندو، أن الاعتداء بمقذوف على محطة توزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة عمل إرهابي.

وقال في بيان صدر اليوم: «إن لمثل هذه الأفعال التخريبية آثارها الضارة جداً بأمن إمدادات الطاقة، للمنتجين والمستهلكين على حدٍّ سواء، كما أنها تؤدي إلى زيادة تقلب الأسواق واضطرابها».

وأضاف:«أسعدنا أن وحدات الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق بسرعة، وأنه لم تكن هناك إصاباتٌ أو خسائر في الأرواح، هذه الاستجابة السريعة، وكون إمدادات أرامكو السعودية من الوقود إلى عملائها لم تتأثر، يعنيان أن أثر هذا الفعل الإجرامي على الأسواق سيكون محدوداً».

وبيّن أن هذا الحادث الإجرامي يأتي بعد حادث إجرامي آخر وقع مؤخراً، على منصة عائمةٍ في محطة لتفريغ المنتجات البترولية في جازان، وهجوم إرهابيٍ آخر، وقع في شهر سبتمبر من عام 2019 م، على منشآت بتروليةٍ في بقيق وخريص، وكلاهما كان يستهدف قطع إمدادات الطاقة، وإيجاد حالة من عدم الاستقرار في الأسواق البترولية العالمية، وفي الاقتصاد العالمي.

وأكد أن المنظمة تقف بحزم ضد كل الأعمال الإرهابية والتخريبية، وتُساند بقوة استقرار الأسواق البترولية، واستمرارها مصدراً موثوقا به، ويعتمد عليه، للإمدادات البترول لجميع العملاء في كل أنحاء العالم.