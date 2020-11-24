شكرا لقرائتكم خبر عن «طيران أديل» يهبط اضطرارياً لإنقاذ مسافر توقف قلبه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سجل «طيران أديل» موقفاً إنسانياً، عندما قرر قائد الرحلة رقم 34639F المتجهة من جدة إلى الرياض، العودة إلى جدة لحاجة أحد الركاب الماسة للعناية الطبية.

وكانت الطائرة التي تقوم برحلتها الاعتيادية يوم أمس 22 نوفمبر وهي من نوع الايرباص 320 أقلعت من جدة متجهة إلى الرياض في تمام الساعة (٧:٥٠) مساء، وخلال طيرانها فترة زمنية تقدر بحوالى 20 دقيقة تم الإعلان عن وجود حالة مرضية حرجة تعرض لها أحد المسافرين.

وإثر ذلك تم إجراء إعلان داخلي لطلب مساعدة أحد الأطباء أو المتخصصين المتواجدين على متن الرحلة، حيث تقدم -مشكورين- ثلاثة ركاب، أفادوا بعد الفحص بأن المسافر يعاني من حالة مرضية بالقلب وتم إجراء اللازم وعمل الإسعافات الأولية بالتعاون مع طاقم الملاحة الجوية بالطائرة، وأوصوا بضرورة العودة بالمريض إلى جدة.

وعلى الفور تم إجراء التنسيق السريع المتبع في مثل هذه الحالات بين قائد الطائرة ومركز مراقبة العمليات بجدة، الذين بدورهم أكملوا في وقت قياسي جميع الإجراءات الخاصة للعودة والهبوط الاضطراري في مطار جدة، حرصاً على صحة وسلامة المريض ودون النظر إلى تكبد الشركة أية تكاليف أو مصاريف ناتجة جراء قرار العودة والهبوط الاضطراري.

وقبل هبوط الطائرة، أبلغ قائد الطائرة برج المراقبة في جدة بأن هناك حالة صحية طارئة تستدعي تواجد طبيب وإسعاف لمباشرة الحالة.

وتود الشركة أن تتوجه بالشكر والعرفان لكافة الركاب الذين شاركوا جنباً إلى جنب مع طاقم قيادتها وملاحيها المدربين والمؤهلين لمواجهة مثل هذه الحالات الطارئة، حيث ساهموا جميعاً في تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في ضمان سلامة وأمن مسافرينا على متن الطائرات، وهم الركاب الذين لبوا نداء طلب المساعدة من الممارسين الصحيين، يتقدمهم الراكب زياد بن عبدالعزيز الغامدي، سائلين الله أن يجزيهم خير الجزاء جميعاً.