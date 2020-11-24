شكرا لقرائتكم خبر عن السويد رئيساً لـ «تنمية القصب».. وعضوية امرأتين لأول مرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بحضور رئيس مركز القصب سعد بن إبراهيم القاسم، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بشقراء سلمان بن صالح الصميت، تم ترشيح فواز بن فائز السويد رئيساً للمجلس الجديد للجنة التنمية الاجتماعية بالقصب، خلفاً للدكتور عثمان بن عبدالعزيز المنيع.

من جانبه، هنأ الدكتور عثمان المنيع، خلفه فواز السويد، متمنياً له ولزملائه التوفيق في مجلس إدارة اللجنة الاجتماعية للتنمية بالقصب، مؤكدًا دعمهم الكامل للجنة والمجلس، ومتمنياً كل التوفيق والنجاح للمجلس خدمةً لوطنهم ومجتمعهم.

وبين المنيع، أنه استلم لجنة التنمية الاجتماعية بالقصب وميزانيتها فقط 150 ألف ريال، وسلمها وميزانيتها أكثر من ثلاثة ملايين ريال، مع كثافة الأنشطة لجميع أفراد المجتمع، مباركاً للمجلس الجديد برئاسة فواز المسعد، وللزميلتين منيرة العتيق، وموضي العصيمي، عضوتي اللجنة النسائية التطوعية انضمامها لمجلس الإدارة الجديد، وبتوجيهات من الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض الداعم الأول لنا، الذي استقبل المجلس في فترته الأولى، وشكرهم على ما قدموه لمركز القصب، وأهلها وحثهم علي شمول الأنشطة جميع أفراد المجتمع والعمل على مبادرات جديدة وخاصة للمرأة والطفل، ووجهني بالاستمرار لفتره ثانية رئيساً للمجلس.

يذكر أن اللجنة، نفذت العديد من الأنشطة لجميع أفراد المجتع، وأقامت أكثر من مهرجان سنوي للأسر المنتجة على شرف كلٌ من: حرم الأمير خالد بن بندر أمير منطقة الرياض سابقاً، الأميرة مشاعل بنت محمد آل سعود، ثم على شرف حرم أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر الأميرة نورة بنت محمد آل سعود، ثم على شرف الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود، ثم الأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز، وأقيم مهرجان الشباب لأول مرة لمدة 3 أيام بالتعاون مع وزارة الرياضة.

وفي الختام، قدم الدكتور المنيع شكره وتقديره للحضور، فيما قدم سلمان الصميت، درعا للدكتور المنيع تعبيراً عن تقديرهم له وللمجلس للفترتين السابقتين في إدارة لجنة التنمية الاجتماعية بالقصب.