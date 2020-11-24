محمد بن مسعود - الدمام - في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان نجح الفتح في اقتناص النقاط الثلاث من مباراته أمام الاتفاق في الجولة الخامسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم. وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الفتح برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم. أهداف الفتح جاءت عن طريق اللاعب سفيان بن دبكة في الدقيقة 17 واللاعب نواف بوشل في الدقيقة 30 واللاعب علي الزقعان هدفين في الدقيقة 37 و63. بتلك النتيجة رفع الفتح رصيده من النقاط للنقطة رقم 10 (المركز الثالث ) فيما بقى الاتفاق عند رصيده البالغ 6 نقاط ( المركز الـ 11 ).

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442 09:39 PM في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في أمسية شرقاوية "الفتح" يقسو على "الاتفاق" برباعية في أمسية شرقاوية "الفتح" يقسو على "الاتفاق" برباعية نجح الفتح في اقتناص النقاط الثلاث من مباراته أمام الاتفاق في الجولة الخامسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم. وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الفتح برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم. أهداف الفتح جاءت عن طريق اللاعب سفيان بن دبكة في الدقيقة 17 واللاعب نواف بوشل في الدقيقة 30 واللاعب علي الزقعان هدفين في الدقيقة 37 و63. بتلك النتيجة رفع الفتح رصيده من النقاط للنقطة رقم 10 (المركز الثالث ) فيما بقى الاتفاق عند رصيده البالغ 6 نقاط ( المركز الـ 11 ).

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المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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