، "الولاية الحاسمة".. حاكم بنسلفانيا يصادق على نتائج الانتخابات لصالح "بايدن" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تضمن حصوله على 20 صوتاً في "المجمع"

صادق حاكم ولاية بنسلفانيا توم وولف، اليوم (الثلاثاء)، على النتائج القاضية بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بأصوات ولاية بنسلفانيا في سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال وولف: "اليوم صادقت ولاية بنسلفانيا على نتائج الانتخابات، التي أجريت في 3 نوفمبر في بنسلفانيا لاختيار رئيس ونائب رئيس الولايات المتحدة، ووفقاً لنص القانون الفيدرالي لقد وقعت على المصادقة على اختيار الناخبين لجو بايدن وكاملا هاريس".

وأتت المصادقة على أصوات الولاية التي وصفت بالولاية الحاسمة بعد يوم كان من المفترض أن تتلقى فيه مناطق بنسلفانيا الـ67 النتائج النهائية والتصديق عليهم لسكرتيرة الـ"كومونويلث"، كاثي بوكفار، بحلول الاثنين الثالث من الانتخابات، بموجب القانون، وفقاً لـ "سي إن إن" العربية.

وتضمن هذه الخطوة حصول "بايدن" على الـ20 صوتاً في المجمع الانتخابي لهذه الولاية.