، جبهة تيغراي تعلن تدمير فرقة ميكانيكية للجيش الإثيوبي ،

محمد بن مسعود - الدمام - الحكومة أشارت إلى استسلام جنود من الإقليم المتمرد

ذكرت جبهة تحرير تيغراي، اليوم (الثلاثاء)، أنها "دمرت فرقة من الجيش الإثيوبي في معارك للسيطرة على المنطقة الشمالية"؛ حيث أسفرت حرب مستمرة منذ ثلاثة أسابيع عن مقتل المئات ونشرت قلقًا عالميًّا.

وأوضح المتحدث باسم قوات تيغراي جيتاشيو رضا، أن "وحدة عسكرية مرموقة - يطلق عليها اسم الفرقة الميكانيكية رقم 21 - دمرت بالكامل في هجوم في رايا-الوهرات بقيادة قائد سابق لتلك الوحدة التي تقاتل الآن في جبهة تحرير تيغري.

من جانبها نفت الحكومة الفيدرالية ما أعلنته جبهة تيغراي، مشيرة إلى أن "العديد من جنود تيغرايين كانوا يستسلمون تماشيًا مع مهلة 72 ساعة قبل التهديد بشن هجوم على العاصمة الإقليمية ميكيلي"، وفقاً لـ"رويترز".

وشنّت قوات رئيس الوزراء أبي أحمد هجومًا على الحكومة المحلية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، معلنة أمس أنها تطوق ميكيلي في محاولة أخيرة لكسب الصراع.