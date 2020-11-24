محمد بن مسعود - الدمام - استعدادًا لإقامة منافسات الموسم المقبل تفقد الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، أمس، ميدان الملك خالد للفروسية بالطائف، ووقف على سير أعمال المشروعات التطويرية، استعدادًا لإقامة منافسات الموسم المقبل.

واطلع "الفيصل" خلال زيارته الميدانية يرافقه الرئيس التنفيذي للنادي محمد الجاسر، ومدير السباقات سالم بن محفوظ, على مخططات سير العمل والتطوير وما أنجز.

ومن المتوقع أن تمتد منافسات موسم النادي هذا العام إلى عشرة أشهر، ومنها ميدان الملك خالد بالطائف، كون المدينة تُعد مقصدًا صيفيًا لخيل المملكة ودول الجوار، كما أن الميدان كان ولا يزال الرافد الرئيس في بداية كل موسم لنادي سباقات الخيل.

بندر الفيصل يتفقد مشروعات تطوير ميدان الملك خالد للفروسية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-24 تفقد الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، أمس، ميدان الملك خالد للفروسية بالطائف، ووقف على سير أعمال المشروعات التطويرية، استعدادًا لإقامة منافسات الموسم المقبل.

واطلع "الفيصل" خلال زيارته الميدانية يرافقه الرئيس التنفيذي للنادي محمد الجاسر، ومدير السباقات سالم بن محفوظ, على مخططات سير العمل والتطوير وما أنجز.

ومن المتوقع أن تمتد منافسات موسم النادي هذا العام إلى عشرة أشهر، ومنها ميدان الملك خالد بالطائف، كون المدينة تُعد مقصدًا صيفيًا لخيل المملكة ودول الجوار، كما أن الميدان كان ولا يزال الرافد الرئيس في بداية كل موسم لنادي سباقات الخيل. 24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442 09:31 PM استعدادًا لإقامة منافسات الموسم المقبل استعدادًا لإقامة منافسات الموسم المقبل تفقد الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، أمس، ميدان الملك خالد للفروسية بالطائف، ووقف على سير أعمال المشروعات التطويرية، استعدادًا لإقامة منافسات الموسم المقبل.

واطلع "الفيصل" خلال زيارته الميدانية يرافقه الرئيس التنفيذي للنادي محمد الجاسر، ومدير السباقات سالم بن محفوظ, على مخططات سير العمل والتطوير وما أنجز.

ومن المتوقع أن تمتد منافسات موسم النادي هذا العام إلى عشرة أشهر، ومنها ميدان الملك خالد بالطائف، كون المدينة تُعد مقصدًا صيفيًا لخيل المملكة ودول الجوار، كما أن الميدان كان ولا يزال الرافد الرئيس في بداية كل موسم لنادي سباقات الخيل.

، بندر الفيصل يتفقد مشروعات تطوير ميدان الملك خالد للفروسية ،

المصدر : الخليج 365

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